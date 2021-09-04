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Победители конкурса "Yüksəliş" побывали в Шуше

Победители конкурса "Yüksəliş" побывали в Шуше Победители конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева посетили город Шушу.
Наука и образование
4 сентября 2021 г. 15:25
Победители конкурса Yüksəliş побывали в Шуше

Победители конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева посетили город Шушу.

Как сообщает Report, победители конкурса во время поездки в Шушу ознакомились с работами по благоустройству и строительству на наших землях, освобожденных Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В поездке приняли участие 20 из 27 победителей конкурса "Yüksəliş".

Цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri Şuşaya səfər ediblər

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