Победители конкурса "Yüksəliş" побывали в Шуше

Победители конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева посетили город Шушу.

Победители конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева посетили город Шушу.

Как сообщает Report, победители конкурса во время поездки в Шушу ознакомились с работами по благоустройству и строительству на наших землях, освобожденных Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В поездке приняли участие 20 из 27 победителей конкурса "Yüksəliş".

Цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.