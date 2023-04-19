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Победитель второго конкурса "Yüksəliş" получил высокое назначение

Победитель второго конкурса "Yüksəliş" получил высокое назначение Победитель второго конкурса «Yüksəliş» получил высокое назначение
Наука и образование
19 апреля 2023 г. 16:21
Победитель второго конкурса Yüksəliş получил высокое назначение

Победитель второго конкурса "Yüksəliş" получил высокое назначение.

Как сообщает Report, победитель второго конкурса "Yüksəliş" Фарид Исаев назначен советником начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхана Назарли.

Фарид Исаев получил степень бакалавра по международному праву в Кингстонском университете и Западно-Каспийском университете.

Ранее он занимал должность председателя Комитета по налоговым, правовым и таможенным вопросам Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты, являлся членом Общественного совета при министерстве экономики Азербайджана, а также входил в состав рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам "Корпоративного управления, инвестиций, защиты интересов инвесторов, деловой этики и корпоративной социальной ответственности".

Конкурс "Yüksəliş" учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, оказания им поддержки, а также для формирования в стране резервного банка кадров.

Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала. Победители конкурса получают план личного развития на 1 год от управленческого руководства (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый.

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Версия на азербайджанском языке İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi yüksək vəzifəyə təyin olunub

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