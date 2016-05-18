Победитель конкурса "Famelab" Мирлан Керимов: Бакинская высшая школа нефти сыграла большую роль в моей победе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Студент второго курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающийся по специальности "Инженер по нефти и газу" Мирлан Керимов стал победителем первого места и обладателем звания "Завоевавший наибольшее число положительных отзывов" на конкурсе Famelab – Лаборатория славы, являющемся совместным проектом "BritishCouncil" и Университета "Кавказ", в финале которого приняли участие всего лишь 10 отобранных участников из многочисленного числа участников в возрасте от 18 до 35 лет, занятых в разных сферах деятельности. Мирлан Керимов родился 26 декабря 1996 года в районе Шамахы. В 2003 году он поступил в первый класс средней школы №9 имени М.Хади Шамахинского района. В 2009 году продолжил свое образование в лицее с уклоном технических, естественных и гуманитарных наук Шамахинского района. В 2014 году после окончания лицея, набрав 660 баллов на вступительном экзамене, поступил на специальность "Инженер по нефти и газу" Бакинской высшей школы нефти (БВШН). По его словам, его хобби являются исследование отношений между физикой, религией и философией, построение установок, рисование и фотографирование, сочинение стихов и газелей. А спорт считает своим образом жизни. Он свои пять лет посвятил занятиям по тхэквондо и три года - занятиям по боксу. Неоднократно удостаивался дипломов и медалей, достиг разных успехов в спорте. В настоящее время занимается Смешанными боевыми искусствами (MMA - от англ. Mixed Martial Arts).

Report представляет интервью со ссылкой на пресс-службу Высшей школы.

Первый вопрос, адресованный Мирлану, связан с его участием в конкурсе и темой его презентации:

- Раньше я даже не слышал о конкурсе "Famelab". Когда я впервые увидел объявление о нем на "доске объявлений" Бакинской высшей школы нефти, то сразу понял, что для меня появилась первая и самая большая возможность. Наконец-то, я мог бы показать людям приобретенные мною знания и наиболее исследуемые области мной за последние несколько лет. Я сразу дал заявку и получил право на участие в полуфинальном этапе конкурса. На полуфинале моя презентация была на тему "Принцип неопределенности Гейзенберга" (Heisenberg’s Uncertainty Principle). Как мы знаем, этот принцип является фундаментальным соображением в квантовой физике и за последние три года я исследовал квантовую физику из разных источников. Даже при заявке на участие в конкурсе в качестве источника для составления тезиса я воспользовался своими знаниями, как говорится, сел и написал всё сам. Тема, представленная мною на финале, полностью отличалась от темы на полуфинале. Здесь тема была связана с известным разделом из классической физики о механических волнах и резонансе. И я постарался эту часть физики простым языком донести до аудитории и наглядно продемонстрировать им различные установки и эксперименты, сделанные мною. Этот раздел я изучил в школе.

- А верил ли ты в свою победу?

- Да, верил. Я знал, что этот конкурс проводится в очень прозрачных условиях. К тому же, я верил, что плоды своего многолетнего труда я увижу именно на этом конкурсе. Поддержка со стороны окружающих меня людей была самой большой мотивацией для меня. А принципы, которыми я руководствовался, были моими путеводителями на пути к победе. При отборах английский язык были одним из компонентов оценивания, по которому я получил 9 из 10 баллов. То есть, знания по английскому языку, которые я освоил с нуля в Бакинской высшей школе нефти, сыграли большую роль в моей победе. Несомненно, что знания, привитые мне в Высшей школе на высоком уровне, также будут полезны мне на следующем международном этапе конкурса.

- Планируешь ли ты сделать какое-либо открытие в будущем?

- Вообще, я думаю, что каждый момент моей жизни будет связан с физикой и исследованиями по физике. Много раз было такое, что я открывал для себя что-то новое, но позже выяснялось, что это не мое открытие. Главное, что я вижу в себе этот потенциал и пока что занимаюсь изучением всего ранее изобретенного, чтобы выявить для себя неизобретенные вещи. Я еще не так много знаю, чтобы точно сказать об этом. Но мое самое большое желание - присудить Азербайджану Нобелевскую премию в области физики.

- Какими впечатлениями запомнился тебе конкурс и на какую тему планируешь провести презентацию на основном этапе конкурса, который пройдет в Британии?

- От конкурса у меня остались самые приятные впечатления. Во-первых, каждый из финалистов, членов жюри и организаторов был очень дружелюбным и на конкурсе я приобрел новых друзей. Во-вторых, меня наградили ценными подарками, что меня очень порадовало. А самое главное, я показал многим людям реальность и уверен, что они осознали ее и после этого не будут совершать повторных ошибок. Для меня очень важны мои принципы и миссия - быть полезным всему человечеству. Но пока что я не решил на какую тему буду выступать. Скорее всего, она будет связана с термодинамикой, квантовой физикой или радиоактивным распадом.

- Насколько ты веришь в свою победу на международном этапе конкурса?

- После победы я немного расслабился, так как став победителем по всей республике, я начал говорить себе, что "ты уже победитель". Однако поддержка со стороны людей вокруг меня будто возложила на мои плечи новый груз. Тогда я осознал, что на самом деле завоеванная победа на национальном финале конкурса еще не является окончательной, а она всего лишь дверь, ведущая к главной победе. Я сделаю все возможное, чтобы успешность Азербайджана в области науки доказать международной публике.