По случаю 100-летия Гейдара Алиева прошел интеллектуальный конкурс Yüksəliş

В рамках конкурса Yüksəliş прошел одноименный интеллектуальный конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

В рамках конкурса Yüksəliş прошел одноименный интеллектуальный конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, интеллектуальный конкурс проводился среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса Yüksəliş.

В нем приняли участие 30 команд (190 человек). Первое место заняла команда Köhnə Dalğa, второе -Tufan, третье - Summit.

Отметим, что конкурс Yüksəliş учрежден согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров. Конкурс проходит в пять этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный отбор, полуфинал и финал. Победители конкурса получают план личного развития на 1 год от руководства ( https://yukselish.az/mentors.html ) и грант на саморазвитие в размере 20 тыс. манатов.

Отметим, что 20 декабря 2022 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении третьего конкурса Yüksəliş.