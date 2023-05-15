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По случаю 100-летия Гейдара Алиева прошел интеллектуальный конкурс Yüksəliş

По случаю 100-летия Гейдара Алиева прошел интеллектуальный конкурс Yüksəliş В рамках конкурса Yüksəliş прошел одноименный интеллектуальный конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
Наука и образование
15 мая 2023 г. 11:14
По случаю 100-летия Гейдара Алиева прошел интеллектуальный конкурс Yüksəliş

В рамках конкурса Yüksəliş прошел одноименный интеллектуальный конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, интеллектуальный конкурс проводился среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса Yüksəliş.

В нем приняли участие 30 команд (190 человек). Первое место заняла команда Köhnə Dalğa, второе -Tufan, третье - Summit.

Отметим, что конкурс Yüksəliş учрежден согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров. Конкурс проходит в пять этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный отбор, полуфинал и финал. Победители конкурса получают план личного развития на 1 год от руководства (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 тыс. манатов.

Отметим, что 20 декабря 2022 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении третьего конкурса Yüksəliş.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı “Yüksəliş” intellektual müsabiqəsi keçirilib

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