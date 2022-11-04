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По инициативе миноборонпрома в бакинском лицее открыт класс моделизма

По инициативе миноборонпрома в бакинском лицее открыт класс моделизма Накануне Дня Победы в лицее Zəkalar № 287 по инициативе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики (MSN) ООО Deftech, являющимся партнером министерства, состоялось открытие класса "Авиа- и судомоделизм", созданного с целью углубленно
Наука и образование
4 ноября 2022 г. 22:01
По инициативе миноборонпрома в бакинском лицее открыт класс моделизма

Накануне Дня Победы в лицее Zəkalar № 287 в Баку по инициативе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики (MSN) ООО Deftech, являющимся партнером министерства, состоялось открытие класса "Авиа- и судомоделизм", созданного с целью углубленного овладения молодежью техническими знаниями, раскрытия ее талантов в этой области, привития им современных творческих навыков.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие учащиеся лицея, участники Отечественной войны, инженерно-педагогический состав, директор учебного заведения Айгюн Ахмедли, советник министра оборонной промышленности Ариф Бабаев и другие гости.

Сначала участники мероприятия ознакомились с созданными в классе условиями.

От имени коллектива директор выразила благодарность министру оборонной промышленности, Национальному герою Азербайджана Мадату Гулиеву и руководству ООО за созданные условия.

Затем участники мероприятия наблюдали за испытательным полетом модели вертолета, созданной инженером-педагогическим составом и учащимися лицея.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü ilə liseydə yeni sinif açılıb

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