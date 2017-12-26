По инициативе Лейлы Алиевой в Москве прошла интеллектуальная игра среди студентов московских вузов

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла интеллектуальная игра среди студентов московских вузов. В организованном Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) при поддержке Российской ассоциации интеллектуальных игр и приуроченном ко Дню солидарности азербайджанцев мира мероприятии приняли участие 16 команд в составе студентов российских вузов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, член Правления АМОР Эмин Гаджиев передал участникам приветствие и наилучшие пожелания вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой. "Подобные турниры пользуются большой популярностью среди нашей молодежи, что показывает их интеллектуальную развитость и способность к работе в команде. В дальнейшем мы планируем проводить больше таких турниров при поддержке председателя АМОР Лейлы Алиевой. Отрадно, что сегодня у нас есть достойные команды для представления нашей организации на различных международных интеллектуальных турнирах", – сказал Э.Гаджиев.

Победителем игры стала команда азербайджанского клуба Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Были определены 3 лучших игрока турнира: участник команды Азербайджанского клуба Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктория Калядина, игрок команды Азербайджанского клуба МГЛУ Александра Щемелинина, а также представительница команды Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Лейла Джарчиева.

В номинации "За волю к победе" победила команда "Dr. Brain" Первого медицинского университета имени И.М.Сеченова. Лучшим капитаном стала Беяз Гезалзаде - лидер команды "Авиценна".

Победители были награждены подарочными сертификатами и памятными сувенирами.