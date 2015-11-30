По инициативе азербайджанских активистов в Ессентуках открылся барельеф учёному и хирургу Василию Разумовскому

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В российском городе Ессентуки по инициативе азербайджанских активистов открыт барельеф учёному и хирургу Василию Разумовскому.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в торжественной церемонии приняли участие работники администрации города и делегация гостей из города Баку.

Выступивший на мероприятии мэр Ессентуков Александр Некристов рассказал о жизни В.Разумовского, отметив, что он стоял у истоков основания и был ректором Бакинского, Саратовского, Тбилисского университетов.

Мэр также сообщил об активности азербайджанской диаспоры, добавив, что курорт каждый год принимает до 20 тыс. отдыхающих из Азербайджана.

Отметим, что в открытии барельефа участвовал ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов.