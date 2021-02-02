Мевлют Каракая: В Баку мы провели обсуждения в связи со строительством школы в Шуше

“29 января мы прибыли в Баку, 30 января провели обсуждения с представителями Администрации президента и министром образования Эмин беком в связи со строительством школы в Шуше".

“29 января мы прибыли в Баку, 30 января провели обсуждения с представителями Администрации президента и министром образования Эмин беком в связи со строительством школы в Шуше".

Как передает Report, об этом сказал посетивший с визитом Баку зампредседателя Партии националистического движения Турции Мевлют Каракая.

“Я выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву, который сегодня принял нас и поддержал проект, дал необходимые поручения и желает скорейших результатов. Я также признателен помощнику президента Хикмету Гаджиеву и министру образования Эмин беку, которые оказали нам помощь", - сказал он.