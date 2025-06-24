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Планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах Азербайджана

Планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах Азербайджана В Азербайджане планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах.
Наука и образование
24 июня 2025 г. 11:50
Планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах Азербайджана

В Азербайджане планируется увеличить количество лицеев и гимназий в регионах.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад 2024-2025 учебного года.

Он отметил, что в Азербайджане действуют около 30 лицеев и гимназий, и новые лицеи планируется создать особенно в регионах, где ранее их не было.

Министр подчеркнул успехи лицеев с физико-математическим, информатическим, а также химическо-биологическим уклоном:

"В Сумгайыте и Мингячевире есть школы, которые специализируются на работе с особо талантливыми детьми. Необходимо усовершенствовать программу этих школ, чтоб не ограничивать таких учащихся лишь подготовкой к вступительным экзаменам. Они имеют потенциал для еще большей научной нагрузки".

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Версия на азербайджанском языке Bölgələrdə lisey və gimnaziyaların sayının artırılması planlaşdırılır

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