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Планируется сертификация воспитателей детских садов

Планируется сертификация воспитателей детских садов Планируется проводить сертификацию воспитателей, работающих в государственных детских садах.
Наука и образование
28 апреля 2023 г. 10:42
Планируется сертификация воспитателей детских садов

Планируется проводить сертификацию воспитателей, работающих в государственных детских садах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Председатель комитета отметил, что в связи с этим в закон "Об образовании" предлагается внести поправку: "Прошедшим сертификацию будет предоставлено право заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. Кроме того, участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше будет добровольным. Принятые на работу впервые не будут проходить сертификацию в течение 3 лет".

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Версия на азербайджанском языке Uşaq bağçalarında işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması nəzərdə tutulur

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