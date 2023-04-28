Планируется сертификация воспитателей детских садов

Планируется проводить сертификацию воспитателей, работающих в государственных детских садах.

Планируется проводить сертификацию воспитателей, работающих в государственных детских садах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Председатель комитета отметил, что в связи с этим в закон "Об образовании" предлагается внести поправку: "Прошедшим сертификацию будет предоставлено право заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. Кроме того, участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше будет добровольным. Принятые на работу впервые не будут проходить сертификацию в течение 3 лет".