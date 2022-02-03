План развития бакинских школ находится в стадии разработки

Центр поддержки обучения Управления образования города Баку приступил к первому этапу разработки Плана развития школ.

Центр поддержки обучения Управления образования города Баку приступил к первому этапу разработки Плана развития школ.

Как сообщает Report, c целью разработки Плана развития школ методисты Центра проводят встречи с педагогическим составом 5 общеобразовательных учреждений столицы (45, 155, 201, 306 и 310).

В ходе встреч методисты наблюдают за уроками для ознакомления с реальной ситуацией в школах, организуют дискуссии со школьным коллективом для оказания поддержки в развитии учебно-воспитательного процесса.

Разработка Плана развития школ совместно с коллективом школы направлена на устранение недостатков, выявленных по результатам проверки Агентства по обеспечению качества образования.