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План развития бакинских школ находится в стадии разработки

План развития бакинских школ находится в стадии разработки Центр поддержки обучения Управления образования города Баку приступил к первому этапу разработки Плана развития школ.
Наука и образование
3 февраля 2022 г. 11:24
План развития бакинских школ находится в стадии разработки

Центр поддержки обучения Управления образования города Баку приступил к первому этапу разработки Плана развития школ.

Как сообщает Report, c целью разработки Плана развития школ методисты Центра проводят встречи с педагогическим составом 5 общеобразовательных учреждений столицы (45, 155, 201, 306 и 310).

В ходе встреч методисты наблюдают за уроками для ознакомления с реальной ситуацией в школах, организуют дискуссии со школьным коллективом для оказания поддержки в развитии учебно-воспитательного процесса.

Разработка Плана развития школ совместно с коллективом школы направлена на устранение недостатков, выявленных по результатам проверки Агентства по обеспечению качества образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı məktəblərinin İnkişaf Planı hazırlanır

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