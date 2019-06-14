​План приема в бакалавриат в Азербайджане вырос на 6,4 процента

За последние 5 лет в Азербайджане число поступивших в вузы студентов увеличилось на 20,8 процента, заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов в статье, опубликованной в официальной прессе, передает Report.

Байрамов отметил, что за прошедший год этот показатель составил более 41 тысячи студентов.

Тенденция роста, по словам министра, нашла свое отражение и в плане по приему на текущий год. “План приема студентов на степень бакалавра увеличился до 48506 человек, то есть на 6,4 процента”, - сказал Байрамов.

Министр также отметил, что количество специальностей снизилось со 175 до 148. По его словам, около 70 специальностей были объединены или ликвидированы и было добавлено 46 новых специальностей.