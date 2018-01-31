Petronas направит трех студентов БВШН учиться в Малайзию

© BANM

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с начальником отдела кадров представительства малазийской компании Petronas в Азербайджане Шейдой Мехтиевойи сотрудницей отдела внешних связей компании Айсель Аллахвердиевой. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в ней приняли участие студенты первого и второго курсов вуза.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о развитии сотрудничества Высшей школы с Petronas, которая является одной из ведущих компаний нефтегазового сектора в мире, остановился на цели проведения мероприятия и представил гостей студентам. Затем начальник отдела кадров представительства компании в АзербайджанеШейдаМехтиевавыступила с презентацией о деятельности Petronas и «Программе спонсорства образования». Как она сообщила, компания планирует профинансировать обучение трех студентов БВШН в Технологическом университете Petronas (UTP) в Малайзии, где они смогут учиться по одной из трех специальностей: «Инженер-химик», «Инженер-нефтяник» и «Инженер-геолог по нефти и газу». Рассказав о правилах участия в программе компании по спонсированию обучения и критериях отбора кандидатов, ШейдаМехтиева отметила, что студентам, успешно закончившим учебу в UTP, может быть предоставлена возможность трудоустройства в компании.По ее словам, первый этап отбора кандидатов будет проведен сотрудниками представительства Petronas в Баку, а заключительный – сотрудниками головного офиса компании в Малайзии.

Выразив благодарность менеджменту компании за интерес к сотрудничеству с БВШН и работе со студентами вуза, Эльмар Гасымов подчеркнул, что руководство Высшей школы приветствует инициативу обучения в Малайзии, при финансовой поддержке Petronas, студентов БВШН, которые являются талантливыми молодыми людьми и перспективными специалистами, достойными работать в лучших транснациональных компаниях нефтегазовой отрасли.

В заключение встречи были даны ответы на интересующие студентов вопросы.