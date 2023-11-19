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Петр Михалко пригласил желающих учиться в Европе на образовательную выставку в Баку

Петр Михалко пригласил желающих учиться в Европе на образовательную выставку в Баку Глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко пригласил желающих учиться в европейских университетах на выставку “Образование в Европе”, проходящая в Баку.
Наука и образование
19 ноября 2023 г. 17:10
Петр Михалко пригласил желающих учиться в Европе на образовательную выставку в Баку

Глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко пригласил желающих учиться в европейских университетах на проходящую в Баку выставку "Образование в Европе".

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X(ранее Twitter).

"На выставке, тысячи молодых людей могут узнать о европейских университетах, образовательных возможностях и ERASMUS+. Примите участие в крупнейшей образовательной выставке Южного Кавказа сегодня!",- говорится в сообщении.

Отметим, что выставка "Образование в Европе" организована в рамках серии мероприятий инициативы "Европейский год навыков".

Выставка, открывшаяся 18 ноября, продолжается и сегодня.

Все студенты и специалисты, заинтересованные в учебе в Европе, могут зарегистрироваться и присоединиться к мероприятию, обратившись по данному адресу www.studyineu.az.

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Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko Avropada təhsil almaq istəyənləri Bakıdakı təhsil sərgisinə dəvət edib

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