Петр Михалко пригласил желающих учиться в Европе на образовательную выставку в Баку

Глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко пригласил желающих учиться в европейских университетах на выставку “Образование в Европе”, проходящая в Баку.

Глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко пригласил желающих учиться в европейских университетах на проходящую в Баку выставку "Образование в Европе".

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети X(ранее Twitter).

"На выставке, тысячи молодых людей могут узнать о европейских университетах, образовательных возможностях и ERASMUS+. Примите участие в крупнейшей образовательной выставке Южного Кавказа сегодня!",- говорится в сообщении.

Отметим, что выставка "Образование в Европе" организована в рамках серии мероприятий инициативы "Европейский год навыков".

Выставка, открывшаяся 18 ноября, продолжается и сегодня.