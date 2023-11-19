Петр Михалко пригласил желающих учиться в Европе на образовательную выставку в Баку

Глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко пригласил желающих учиться в европейских университетах на проходящую в Баку выставку "Образование в Европе".
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"На выставке, тысячи молодых людей могут узнать о европейских университетах, образовательных возможностях и ERASMUS+. Примите участие в крупнейшей образовательной выставке Южного Кавказа сегодня!",- говорится в сообщении.
Отметим, что выставка "Образование в Европе" организована в рамках серии мероприятий инициативы "Европейский год навыков".
Выставка, открывшаяся 18 ноября, продолжается и сегодня.
Все студенты и специалисты, заинтересованные в учебе в Европе, могут зарегистрироваться и присоединиться к мероприятию, обратившись по данному адресу