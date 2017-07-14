Первым выпускникам Бакинской высшей школы нефти вручены дипломы

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, в ней приняли участие президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, заместитель министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов, руководящие работники и руководители подразделений компаний SOCAR и BP, ректоры высших учебных заведений Азербайджана, представители транснациональных компаний, представители Университета Хериота-Ватта (УХВ) Великобритании, профессора и преподаватели БВШН, выпускники и их родители.

Вначале был показан видеосюжет об открытии нового кампуса Высшей школы с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1 мая этого года. Открывая церемонию, ректор Эльмар Гасымов тепло приветствовал гостей и поздравил выпускников по случаю окончания вуза, пожелав им больших успехов в жизни и в профессии. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о молодом поколении в стране созданы все условия для всестороннего развития молодежи во всех областях, в том числе для получения высококачественного высшего образования.

"Для нас большая честь и гордость, что выпускниками Бакинской высшей школы нефти стали самые талантливые и способные молодые люди, набравшие при поступлении в вуз высокие баллы и ставшие студентами Высшей школы", – подчеркнул ректор. Говоря об успехах выпускников БВШН, он сообщил что сразу несколько человек поступили в самые престижные зарубежные высшие учебные заведения, завоевав при этом право получать стипендию. Другие же были приняты на работу в транснациональные компании, включая BP, STAR Refinery и SOCAR Turkey.

Поздравив новоиспеченных инженеров, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев пожелал им продолжать традиции Бакинской высшей школы нефти, являющейся национальным брендом образования Азербайджана, и стать отличными специалистами нефтегазовой отрасли.

"Нами успешно претворяется в жизнь стратегия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по превращению нефтяного капитала в человеческий, и вы, молодежь, являетесь строителями будущего страны, которые должны внести достойный вклад в ее развитие и процветание", – сказал Ровнаг Абдуллаев.

Подчеркнув достижения БВШН в развитии международного сотрудничества, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс отметил, что успешная деятельность вуза в этом направлении поможет стать ему одним из ведущих высших заведений, имеющих международное признание.

Заместитель министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов также поздравил выпускников БВШН со знаменательным событием в их жизни и отметил большие успехи Высшей школы в подготовке азербайджанских специалистов высокой квалификации, владеющих английском языком, для различных отраслей промышленности. Он выразил уверенность, что представители нового поколения молодых инженеров внесут достойный вклад в развитие экономики страны и будут с честью служить интересам Родины.

С искренними поздравлениями к выпускникам обратился и декан Инженерного факультета Университета Хериота-Ватта профессор Питер Кью. Он пожелал им добиться больших достижений в профессиональной деятельности и достичь новых целей в жизни.

"Я не сомневаюсь, – сказал профессор Петер Кью, – что выпускники Высшей школы станут самыми лучшими азербайджанскими инженерами, где бы они ни работали".

Затем состоялось торжественное вручение дипломов. Дипломы Бакинской высшей школы нефти и Университета Хериота-Ватта получили 102 выпускника БВШН, обучавшиеся по специальностям "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик". Проект "двух дипломов" реализован в соответствии с договором между УХВ и Высшей школой, обучение в которой ведется на основе учебной программы британского университета. Кроме того, лучшие выпускники БВШН Ибрагим Мамедов и Ахмед Гелендерли, обучавшиеся по специальностям "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик", получили знаки отличия, а имя Ибрагима Мамедова было занесено на символическую доску лучших выпускников вуза.

Со словами признательности Высшей школе и любимым преподавателям от имени всех выпускников обратились Фахмин Хюсюзаде и Фидан Селимзаде. Они поблагодарили всех, кто принял участие в их становлении как специалистов. Выступая от имени родителей выпускников, Фаиг Алиев, отец Кямрана Алиева, окончившего вуз по специальности "Инженер-химик", выразил благодарность руководству и преподавателям БВШН за усилия и труд, которые они вложили в обучение и воспитание молодого поколения.

Своими яркими выступлениями собравшихся порадовали представители Каледонского общества в Баку и один из самых известных музыкальных коллективов Азербайджана "Natiq ritm qrupu". Завершилась церемония традиционным подбрасыванием академических шапочек, после чего была сделана фотография на память.