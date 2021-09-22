Первый звонок под отзвуки победы - ФОТОРЕПОРТАЖ

С сегодняшнего дня в Азербайджане в начальных (I-IV) классах средних школ в новом учебном году занятия начались в очной форме.

С сегодняшнего дня в Азербайджане в начальных (I-IV) классах средних школ в новом учебном году занятия начались в очной форме.

Сотрудник Report наблюдала за процессом начала учебного года в полной средней школе № 53 города Баку.

В мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли, заместитель начальника Управления образования города Баку Орхан Керимов и выпускник школы, ветеран Отечественной войны Джавид Аширов.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Как и во всех учебных заведениях, в школе № 53 первый урок посвящен теме “Карабах-это Азербайджан!".

Занятия в средних и старших классах начнутся 29 сентября и будут проходить в наглядной форме пять раз в неделю.

Report представляет репортаж из бакинских школ: