Первый звонок под отзвуки победы - ФОТОРЕПОРТАЖ

С сегодняшнего дня в Азербайджане в начальных (I-IV) классах средних школ в новом учебном году занятия начались в очной форме.
Сотрудник Report наблюдала за процессом начала учебного года в полной средней школе № 53 города Баку.
В мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли, заместитель начальника Управления образования города Баку Орхан Керимов и выпускник школы, ветеран Отечественной войны Джавид Аширов.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Как и во всех учебных заведениях, в школе № 53 первый урок посвящен теме “Карабах-это Азербайджан!".
Занятия в средних и старших классах начнутся 29 сентября и будут проходить в наглядной форме пять раз в неделю.
Report представляет репортаж из бакинских школ: