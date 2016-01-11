​Первый урок в образовательных учреждениях Азербайджана 19 января будет посвящен трагедии 20 Января

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Министерство образования утвердило план мероприятий в связи с 26-й годовщиной трагедии 20 Января. Как сообщили Report в министерстве, согласно плану мероприятий, 19 января первый урок в высших, средних специальных, общих и внешкольных учебных заведениях будет посвящен трагедии 20 Января.

В то же время, в данных учреждениях предусмотрено проведение собраний, конференций и лекций на тему событий 20 Января, выпуск специальных газет, бюллетеней, создание стендов и уголков, а также организация вечеров художественного чтения на патриотическую тему.

Также в Баку и регионах будет организовано посещение школьниками и студентами воздвигнутых в память о шехидах памятников и Аллей шехидов.

Напомним, что министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ "О проведении 26-й годовщины трагедии 20 Января", согласно которому в высших, средних специальных, начальных профессиональных, общих и внешкольных учебных заведениях будут проводиться широкие мероприятия в память о шехидах, погибших за независимость Азербайджана.