Первый день занятий в учебных заведениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"

Первый день занятий в образовательных учреждениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета".
Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым плане мероприятий по объявлению 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджанской Республике.
Согласно документу, в течение года для подростков и молодежи будут проводиться олимпиады, конкурсы, марафоны, дебаты и тренинги, а также организованы поездки школьников, студентов и волонтеров на освобожденные территории в рамках проекта "По следам Победы”.