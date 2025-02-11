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Первый день занятий в учебных заведениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"

Первый день занятий в учебных заведениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета" Первый день занятий в образовательных учреждениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета".
Наука и образование
11 февраля 2025 г. 16:32
Первый день занятий в учебных заведениях Азербайджана будет посвящен Году Конституции и суверенитета

Первый день занятий в образовательных учреждениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета".

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым плане мероприятий по объявлению 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджанской Республике.

Согласно документу, в течение года для подростков и молодежи будут проводиться олимпиады, конкурсы, марафоны, дебаты и тренинги, а также организованы поездки школьников, студентов и волонтеров на освобожденные территории в рамках проекта "По следам Победы”.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil müəssisələrində ilk dərs günü “Konstitusiya və Suverenlik İli”nə həsr ediləcək

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