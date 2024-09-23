Первые студенты Карабахского Университета приступили к учебе

Первые студенты Карабахского университета в Ханкенди приступили к занятиям.

Первые студенты Карабахского университета в Ханкенди приступили к занятиям.

Report подготовил фоторепортаж из высшего учебного заведения.

В Карабахском университете на начальном этапе действуют 6 факультетов – педагогический, искусства, гуманитарных и социальных наук, экономики, инженерии и туризма.

В вузе в 3 учебных корпуса - в главном размещены факультеты педагогики, инженерии, гуманитарных и социальных наук, экономики и туризма, во 2-м - факультет искусств, в 3-м - Международный лингвистический центр.

На 2024/2025 учебный год в плане приема студентов на бакалавриат было предусмотрено 1120 мест. По итогам экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром, приняты 1104 студента, план приема выполнен на 98,5 процента.

Среди студентов, поступивших в Карабахский университет, 101 человек набрал более 600 баллов, а 385 человек - более 500 баллов. Самый высокий результат – 683,8 балла – зарегистрирован по специальности "Правоведение". Победивший в олимпиаде абитуриент был принят в университет вне конкурса на специальность "Электрическая и электронная инженерия". В целом средний балл поступления в Карабахский университет по I-IV группам специальностей составил 467,6.

Кроме того, в первом учебном году в Карабахском университете были организованы группы SABAH по специальностям "Правоведение", "Преподавание иностранного языка (английский)", "Финансы и бухгалтерия".

В настоящее время в университете работают 160 сотрудников, в том числе академический персонал – 60 человек, административный и технический – 100 человек.