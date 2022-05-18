Первая леди Литвы посетила Азербайджанский государственный экономический университет

Первая леди Литвы Диана Науседене посетила Азербайджанский государственный экономический университет.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Литвы, в рамках визита в Азербайджан первая леди приняла участие в церемонии открытия аудитории имени литовского писателя и дипломата Винцаса Креве-Мицкявичюса в этом университете.
В своей приветственной речи Д. Науседене подчеркнула, что культура и наука являются катализаторами общества, предпосылкой благополучия государств и их народов. Культура, по ее словам, также один из символов дружбы между Литвой и Азербайджаном.
"Символично, что писатель В. Креве-Мицкявичюс, хотя и родился в Литве, однако испытывал сильный интерес к Азербайджану. Его интерес к культуре этой страны стал для него большим источником вдохновения, впоследствии отразившимся в его творчестве. Углубившись и лучше поняв восточную культуру и философию, он стал своеобразным послом этих регионов в Литве", – отметила первая леди Литвы.
По словам Д. Науседене, В. Креве-Мицкявичюс прославился не только как писатель и педагог, но и как пропагандист человеческих ценностей, не отказывавший никому в помощи. Жизнь и творчество В. Креве-Мицкявичюса являются прекрасным примером плодотворного сотрудничества двух народов, создавшего предпосылки для процветания культурных связей между странами.