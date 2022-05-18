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Первая леди Литвы посетила Азербайджанский государственный экономический университет

Первая леди Литвы посетила Азербайджанский государственный экономический университет Первая леди Литвы Диана Науседене посетила Азербайджанский Государственный Экономический Университет
Наука и образование
18 мая 2022 г. 14:56
Первая леди Литвы посетила Азербайджанский государственный экономический университет

Первая леди Литвы Диана Науседене посетила Азербайджанский государственный экономический университет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Литвы, в рамках визита в Азербайджан первая леди приняла участие в церемонии открытия аудитории имени литовского писателя и дипломата Винцаса Креве-Мицкявичюса в этом университете.

В своей приветственной речи Д. Науседене подчеркнула, что культура и наука являются катализаторами общества, предпосылкой благополучия государств и их народов. Культура, по ее словам, также один из символов дружбы между Литвой и Азербайджаном.

"Символично, что писатель В. Креве-Мицкявичюс, хотя и родился в Литве, однако испытывал сильный интерес к Азербайджану. Его интерес к культуре этой страны стал для него большим источником вдохновения, впоследствии отразившимся в его творчестве. Углубившись и лучше поняв восточную культуру и философию, он стал своеобразным послом этих регионов в Литве", – отметила первая леди Литвы.

По словам Д. Науседене, В. Креве-Мицкявичюс прославился не только как писатель и педагог, но и как пропагандист человеческих ценностей, не отказывавший никому в помощи. Жизнь и творчество В. Креве-Мицкявичюса являются прекрасным примером плодотворного сотрудничества двух народов, создавшего предпосылки для процветания культурных связей между странами.

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