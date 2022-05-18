Первая леди Литвы посетила Азербайджанский государственный экономический университет

Первая леди Литвы Диана Науседене посетила Азербайджанский Государственный Экономический Университет

Первая леди Литвы Диана Науседене посетила Азербайджанский государственный экономический университет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Литвы, в рамках визита в Азербайджан первая леди приняла участие в церемонии открытия аудитории имени литовского писателя и дипломата Винцаса Креве-Мицкявичюса в этом университете.

В своей приветственной речи Д. Науседене подчеркнула, что культура и наука являются катализаторами общества, предпосылкой благополучия государств и их народов. Культура, по ее словам, также один из символов дружбы между Литвой и Азербайджаном.

"Символично, что писатель В. Креве-Мицкявичюс, хотя и родился в Литве, однако испытывал сильный интерес к Азербайджану. Его интерес к культуре этой страны стал для него большим источником вдохновения, впоследствии отразившимся в его творчестве. Углубившись и лучше поняв восточную культуру и философию, он стал своеобразным послом этих регионов в Литве", – отметила первая леди Литвы.

По словам Д. Науседене, В. Креве-Мицкявичюс прославился не только как писатель и педагог, но и как пропагандист человеческих ценностей, не отказывавший никому в помощи. Жизнь и творчество В. Креве-Мицкявичюса являются прекрасным примером плодотворного сотрудничества двух народов, создавшего предпосылки для процветания культурных связей между странами.