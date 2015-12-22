 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Переводческий центр при Кабинете министров готовит детскую энциклопедию

    Первый том энциклопедии будет представлен читателям в начале 2016 года

    Баку.. 22 декабря. REPORT.AZ/ Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджанской Республики готовит детскую энциклопедию "На каждый вопрос - один ответ". 

    Как сообщили Report в центре, в энциклопедии, которая будет состоять примерно из 10 томов, будут собраны необходимые сведения для учащихся средних школ, а также для подростков. 

    При подготовке энциклопедии были использованы различные зарубежные источники. Сведения об Азербайджане собраны в отдельном томе. 

    Первый том энциклопедии будет представлен читателям в начале 2016 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi