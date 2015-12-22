Переводческий центр при Кабинете министров готовит детскую энциклопедию

Баку.. 22 декабря. REPORT.AZ/ Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджанской Республики готовит детскую энциклопедию "На каждый вопрос - один ответ".

Как сообщили Report в центре, в энциклопедии, которая будет состоять примерно из 10 томов, будут собраны необходимые сведения для учащихся средних школ, а также для подростков.

При подготовке энциклопедии были использованы различные зарубежные источники. Сведения об Азербайджане собраны в отдельном томе.

Первый том энциклопедии будет представлен читателям в начале 2016 года.