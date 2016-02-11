​Переводческий центр подготовил словарь "Нефть, химия и новые технологии"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Действующий при Кабмине Азербайджанской Республики Переводческий центр подготовил к изданию на азербайджанском языке энциклопедический сборник под названием "Настольная книга дипломата", в которой собрана необходимая для дипломатов информация.

Об этом Report сообщил руководитель группы энциклопедических изданий центра Ильгар Альфи.

По его словам, автор сборника - известный английский дипломат Ральф Джордж Фельтхэм.

И.Альфи отметил, что центр также подготовил на азербайджанском, английском и русском языках словарь под названием "Нефть, химия и новые технологии".