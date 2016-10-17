Переводческий центр организует для иностранцев курсы азербайджанского языка

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Переводческий центр при Кабмине организует для действующих в Азербайджане иностранцев курсы азербайджанского языка.

Как сообщили Report из центра, курсы проходят в интерактивном формате - по усовершенствованию устного разговорного языка и культуры языка.

Продолжительность курсов 6-12 месяцев. Количество занятий будет не менее двух раз в неделю.

Продолжительность занятий - 90 минут, ежемесячная плата - 120 манатов.

Курсы специализации по финансовой, экономической, юридической, художественной, гуманитарной сферам и медиа, организованные для абитуриентов и лиц, желающих изучать иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, русский, турецкий, персидский, арабский), проходят в центре по адресу ул.А.Топчибашова, 74 (рядом со станцией метро "Низами").

Выпускникам курсов со стороны центра выдаются дипломы и сертификаты.