Переводческий центр готовит информационный реестр переводчиков

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджанской Республики готовит информационный реестр лиц, занимающихся переводческой деятельностью по различным языкам.

Об этом Report сообщили в переводческом центре.

"В настоящее время собираются списки для подготовки реестра о переводчиках, занимающихся деятельностью в стране и за рубежом. За 10 месяцев с начала составления списков в центр обратилось 179 человек, занимающихся переводческой деятельностью, и предоставили информацию о себе", - отметили в центре.

До сегодняшнего дня документы в центр представили 16 переводчиков по азербайджанскому языку, 58 - по английскому языку, 21 - по русскому языку, 11 - по немецкому языку, 14 человек - по турецкому языку, по 10 человек по арабскому и персидскому языкам, 8 - по французскому языку, 14 - по испанскому, португальскому языкам, 4 - по чешскому языку, 2 - по греческому, 5 - по итальянскому и 6 переводчиков по различным языкам.

Как сообщили в центре, после составления списка лиц, занимающихся переводческой деятельностью, будут проанализированы их переводы, после этого они пройдут регистрацию в центре.