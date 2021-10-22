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Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели

Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели В настоящее время учебный процесс в общеобразовательных школах Азербайджана продолжается в соответствии с действующими правилами, перевод всех учебных заведений на дистанционную форму обучения не планируется в ближайшие недели.
Наука и образование
22 октября 2021 г. 12:29
Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели
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В настоящее время учебный процесс в общеобразовательных школах Азербайджана продолжается в соответствии с действующими правилами, перевод всех учебных заведений на дистанционную форму обучения не планируется в ближайшие недели.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств образования и здравоохранения.

Было отмечено, что будет продолжен процесс перевода классов на дистанционное обучение в случае выявления фактов заражения у учеников, а школ - в случае массового заражения в учебном заведении.

До настоящего времени в Азербайджане COVID-19 заразились 3 477 учеников (0,2% от общего числа, равного 1 595 108) и 2 494 сотрудников школ (1% от общего числа, равного 229 871).

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Версия на азербайджанском языке Yaxın həftələrdə bütün məktəblərin distant tədrisə keçməsi planlaşdırılmır

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