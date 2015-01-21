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    Центральный аппарат Президиума НАНА переименован

    Контроль за исполнением постановления поручен вице-президенту НАНА Исе Габиббейли

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Согласно новому уставу НАНА, Центральный аппарат Президиума НАНА переименован в Аппарат президиума НАНА. Как сообщает Report, согласно Уставу, решено поменять Уставы и Положения всех организаций и отделов, а также региональных научных отделений и центров, входящих в структуру Аппарата президиума НАНА.

    Контроль за исполнением постановления поручен вице-президенту НАНА Исе Габиббейли.

    Отметим, что Устав НАНА утвержден 11 декабря 2014 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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