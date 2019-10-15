Замминистра: Проводимые в школах заседания Педсовета во многих случаях носят формальный характер

"Проводимые в школах заседания Педагогического совета во многих случаях носят формальный характер".

Как сообщает Report, об этом на конференции "Бакинское образование: успехи и цели" заявила замминистра образования Махаббат Велиева.

Замминистра сказала, что на этих заседаниях должны обсуждаться беспокоящие школы серьезные вопросы.

Она подчеркнула, что никто не требует проводить заседания совета пять раз в год: "При необходимости на обсуждение Педагогического совета должны выноситься беспокоящие вопросы для принятия решений, высказывания мнения, обмена мнениями. Было бы хорошо, чтобы на заседания Педагогического совета в этом году приглашались представители Министерства образования. Лично я с большим удовольствием приму участие в этих заседаниях. Потому что опыт, обретенный на этих заседаниях, может принести пользу всей стране".