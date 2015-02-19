 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Педагогическим работникам и студентам в Азербайджане будут предоставлены льготы

    Кабинет министров внес изменения в Условия возможных скидок при оплате

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Условия возможных скидок при оплате".

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Согласно изменениям, при предоставлении платной информации научным и педагогическим работникам, а также студентам будут предоставляться скидки. Условия скидок при оплате, связанной с предоставлением информации, будут определяться взаимной договоренностью сторон. При этом, скидки не должны составлять более 50% суммы, потраченной на подготовку и предоставление информации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi