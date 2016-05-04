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    ​Педагоги АГУНП дали клятву

    Письменный текст клятвы с подписью педагогов будет храниться в их личных делах

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Педагоги, принятые на постоянную работу в лекторий "Гейдар Алиев" Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), дали клятву.

    Как сообщили Report в пресс-службе университета, на мероприятии приняли участие проректор по учебной работе вуза Гасым Мамедов, проректор по международным связям Рафиг Джамалов, начальник отдела кадров Илдузе Гусейнова и руководители кафедр принятых на работу лиц.

    Г.Мамедов поздравил принятых на работу педагогов, пожелал им успехов и отметил, что выбранная ими профессия почетна и сложна.

    Письменный текст клятвы с подписью педагогов будет храниться в их личных делах. 

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