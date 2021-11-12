Педагог МГУ: В Азербайджане большое внимание уделяется развитию образования

В Азербайджане большое внимание уделяется развитию сферы образования.

В Азербайджане большое внимание уделяется развитию сферы образования.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Елена Брызгалина в ходе круглого стола в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

По ее словам, в Азербайджане никогда не забывали об образовании в своей государственной политике: "Азербайджан дает пример того, как соединяются ценности государства, народа, родителей и др."

Брызгалина подчеркнула высокий патриотический дух азербайджанской молодежи, который наиболее ярко проявился в ходе 44-дневной войны: "Я видела как студенты и выпускники Бакинского филиала МГУ объединялись, чтобы помочь пострадавшим от войны".

Она также отметила, что в стране активно развивается обучение иностранным языкам.