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Педагог МГУ: В Азербайджане большое внимание уделяется развитию образования

Педагог МГУ: В Азербайджане большое внимание уделяется развитию образования В Азербайджане большое внимание уделяется развитию сферы образования.
Наука и образование
12 ноября 2021 г. 17:15
Педагог МГУ: В Азербайджане большое внимание уделяется развитию образования

В Азербайджане большое внимание уделяется развитию сферы образования.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Елена Брызгалина в ходе круглого стола в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

По ее словам, в Азербайджане никогда не забывали об образовании в своей государственной политике: "Азербайджан дает пример того, как соединяются ценности государства, народа, родителей и др."

Брызгалина подчеркнула высокий патриотический дух азербайджанской молодежи, который наиболее ярко проявился в ходе 44-дневной войны: "Я видела как студенты и выпускники Бакинского филиала МГУ объединялись, чтобы помочь пострадавшим от войны".

Она также отметила, что в стране активно развивается обучение иностранным языкам.

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