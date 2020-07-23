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Патологоанатомы нашли неожиданные изменения в телах умерших от COVID-19

Патологоанатомы нашли неожиданные изменения в телах умерших от COVID-19 Серия вскрытий, проведенных патологоанатомами из университета LSU Health в Новом Орлеане, продемонстрировала, что COVID-19, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как считалось ранее, а воздействует на "мотор человеческого о
Наука и образование
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23 июля 2020 г. 19:50
Патологоанатомы нашли неожиданные изменения в телах умерших от COVID-19

Серия вскрытий, проведенных патологоанатомами из университета LSU Health в Новом Орлеане, продемонстрировала, что COVID-19, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как считалось ранее, а воздействует на "мотор человеческого организма" иначе.

Как передает Report, со ссылкой на Московский Комсомолец, об обнаруженных исследователями неожиданных изменениях в телах умерших от коронавирусной инфекции нового типа рассказал EurekAlert профессор Ричард Вандер Хайде.

По его словам, ученые представили несколько теорий, которые требуют дальнейшего изучения. По мнению профессора, это поможет лучше понимать болезнь и в перспективе назначать эффективное лечение.

Группа патологоанатомов обнаружила, что COVID-19 приводит к гибели отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от SARS, отсутствует в клетках сердечной мышцы. В ходе проделанной работы специалисты нашли вирусную инфекцию в клетках мелких кровеносных сосудов.

Вскрытие проводилось 10 мужчинам и 12 женщинам в возрасте от 44 до 79 лет, которые скончались от коронавирусной инфекции нового типа. У большинства из них было высокое кровяное давление, у 50% — сахарный диабет второго типа, 41% страдали от ожирения.

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