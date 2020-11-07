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Пандемия не помеха: динамика науки в БГУ сохраняется

Пандемия не помеха: динамика науки в БГУ сохраняется Ректор Эльчин Бабаев подчеркнул пути дальнейшего расширения сотрудничества с компанией Clarivate Analytics, отметил перспективы интеграции с ней и предстоящие задачи
Наука и образование
7 ноября 2020 г. 14:09
Пандемия не помеха: динамика науки в БГУ сохраняется

Бакинский государственный университет (БГУ) совместно с компанией Clarivate Analytics провел очередное онлайн-мероприятие по актуальным вопросам научных изданий и международной репутации научных журналов, издаваемых в БГУ.

Как передает Report, мероприятие направлено на развитие научной деятельности, повышение ее качества и укрепление научной репутации Азербайджана в мире.

Во встрече приняли участие ректор Эльчин Бабаев, проректор по науке и инновациям Гусейн Мамедов, директор компании Clarivate Analytics по странам СНГ и России Олег Уткин, руководитель образовательных программ компании Валентин Богоров, официальный представитель по Азербайджану, Грузии и Украине Севиндж Джафарова, руководитель Центра по организации научной деятельности и инноваций БГУ Махир Пиргулиев.

Ректор Эльчин Бабаев подчеркнул пути дальнейшего расширения сотрудничества с компанией Clarivate Analytics, отметил перспективы интеграции с ней и предстоящие задачи.

Руководитель образовательных программ компании Валентин Богоров указал, что, несмотря на пандемию, прослеживается растущая динамика научных статей, опубликованных учеными БГУ в первой половине 2020 года в международных журналах с высоким импакт-фактором.

В конце встречи решено продолжить проведение регулярных тренингов по поиску самых авторитетных журналов, подготовке статей и принципам публикации.

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