Пандемия не помеха: динамика науки в БГУ сохраняется

Ректор Эльчин Бабаев подчеркнул пути дальнейшего расширения сотрудничества с компанией Clarivate Analytics, отметил перспективы интеграции с ней и предстоящие задачи

Бакинский государственный университет (БГУ) совместно с компанией Clarivate Analytics провел очередное онлайн-мероприятие по актуальным вопросам научных изданий и международной репутации научных журналов, издаваемых в БГУ.

Как передает Report, мероприятие направлено на развитие научной деятельности, повышение ее качества и укрепление научной репутации Азербайджана в мире.

Во встрече приняли участие ректор Эльчин Бабаев, проректор по науке и инновациям Гусейн Мамедов, директор компании Clarivate Analytics по странам СНГ и России Олег Уткин, руководитель образовательных программ компании Валентин Богоров, официальный представитель по Азербайджану, Грузии и Украине Севиндж Джафарова, руководитель Центра по организации научной деятельности и инноваций БГУ Махир Пиргулиев.

Ректор Эльчин Бабаев подчеркнул пути дальнейшего расширения сотрудничества с компанией Clarivate Analytics, отметил перспективы интеграции с ней и предстоящие задачи.

Руководитель образовательных программ компании Валентин Богоров указал, что, несмотря на пандемию, прослеживается растущая динамика научных статей, опубликованных учеными БГУ в первой половине 2020 года в международных журналах с высоким импакт-фактором.

В конце встречи решено продолжить проведение регулярных тренингов по поиску самых авторитетных журналов, подготовке статей и принципам публикации.