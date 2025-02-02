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Палеонтологи совершили прорывное открытие в изучении костей динозавров

Палеонтологи совершили прорывное открытие в изучении костей динозавров Британские палеонтологи из Ливерпульского университета впервые смогли обнаружить в окаменевших костях динозавров коллаген. Долгое время считалось, что процесс фоссилизации (замещения живых тканей минералами) разрушает исходные органические молекулы в иско
Наука и образование
2 февраля 2025 г. 07:34
Палеонтологи совершили прорывное открытие в изучении костей динозавров

Британские палеонтологи из Ливерпульского университета впервые смогли обнаружить в окаменевших костях динозавров коллаген. Долгое время считалось, что процесс фоссилизации (замещения живых тканей минералами) разрушает исходные органические молекулы в ископаемых.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Analytical Chemistry (AnChem).

Используя современную масс-спектрометрию и другие методы, специалисты обнаружили сохранившиеся остатки коллагена в бедренной кости эдмонтозавра — утконосого динозавра, жившего в мезозойскую эру. Это помогло разрешить спор длиной в три десятилетия.

"Исследование убедительно доказывает, что органические биомолекулы, такие как белки, включая коллаген, могут сохраняться в окаменелостях", — заявил профессор Стив Тейлор, руководитель исследовательской группы масс-спектрометрии Ливерпульского университета.

Ученые добавили, что их результаты опровергли гипотезу о том, что любая органика в окаменелостях представляет собой результат загрязнения образцов.

Открытие имеет далеко идущие последствия. Во-первых, оно предполагает, что изображения ископаемых костей, полученные с помощью кросс-поляризованной световой микроскопии, могут содержать информацию о неповрежденных участках коллагена. Это открывает новые возможности для изучения связей между видами динозавров, которые до сих пор остаются неизвестными.

Во-вторых, исследование поставило перед учеными новый вопрос — как белкам удалось сохраниться на протяжении десятков миллионов лет? Эта загадка требует дальнейшего изучения, отметили специалисты.

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