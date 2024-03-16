Палеонтологи обнаружили древнейшего морского динозавра с длинной шеей

Международная группа ученых под руководством немецких палеонтологов из Государственного музея естественной истории Штутгарта идентифицировала окаменелость рептилии Trachelosaurus fischeri, найденной еще в XIX веке.

Международная группа ученых под руководством немецких палеонтологов из Государственного музея естественной истории Штутгарта идентифицировала окаменелость рептилии Trachelosaurus fischeri, найденной еще в XIX веке.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Swiss Journal of Palaeontology (SJPP).

Согласно новому анализу, останки ящера возрастом 247 млн лет оказались древнейшими окаменелостями морских динозавров с длинной шеей из когда-либо изученных.

"Trachelosaurus fischeri — первая окаменелость этой группы рептилий, найденная за пределами Китая. Это также самая старая морская рептилия с длинной шеей, известная на сегодняшний день", — отметил доктор Стефан Спикман из Государственного музея естественной истории Штутгарта.

После великого массового вымирания на границе перми и триаса 252 млн лет назад в начале триасового периода произошла очень быстрая диверсификация новых видов рептилий как на суше, так и в воде. В их число входили первые морские ящеры с длинной шеей, уточнили ученые.