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Палеонтологи обнаружили древнейшего морского динозавра с длинной шеей

Палеонтологи обнаружили древнейшего морского динозавра с длинной шеей Международная группа ученых под руководством немецких палеонтологов из Государственного музея естественной истории Штутгарта идентифицировала окаменелость рептилии Trachelosaurus fischeri, найденной еще в XIX веке.
Наука и образование
16 марта 2024 г. 07:48
Палеонтологи обнаружили древнейшего морского динозавра с длинной шеей

Международная группа ученых под руководством немецких палеонтологов из Государственного музея естественной истории Штутгарта идентифицировала окаменелость рептилии Trachelosaurus fischeri, найденной еще в XIX веке.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Swiss Journal of Palaeontology (SJPP).

Согласно новому анализу, останки ящера возрастом 247 млн лет оказались древнейшими окаменелостями морских динозавров с длинной шеей из когда-либо изученных.

"Trachelosaurus fischeri — первая окаменелость этой группы рептилий, найденная за пределами Китая. Это также самая старая морская рептилия с длинной шеей, известная на сегодняшний день", — отметил доктор Стефан Спикман из Государственного музея естественной истории Штутгарта.

После великого массового вымирания на границе перми и триаса 252 млн лет назад в начале триасового периода произошла очень быстрая диверсификация новых видов рептилий как на суше, так и в воде. В их число входили первые морские ящеры с длинной шеей, уточнили ученые.

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