Ожидается сильная геомагнитная буря

В связи с геоэффективностью коронального выброса массы (CME - Coronal Mass Ejection) на Солнце 28 марта, с 30 марта по 1 апреля ожидаются возмущения магнитного поля Земли.

В связи с геоэффективностью коронального выброса массы (CME - Coronal Mass Ejection) на Солнце 28 марта, с 30 марта по 1 апреля ожидаются возмущения магнитного поля Земли.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении кафедры астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что в результате в эти даты ожидается магнитная буря. 29 марта на поверхности Солнца наблюдались вспышки класса M и C, что способствует усилению магнитной бури.

Отметим, что возмущения магнитного поля Земли в первую очередь влияют на людей из особой группы риска. Люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, особенно пожилые, испытывают больший дискомфорт, проявляющийся в виде головных болей и слабости.