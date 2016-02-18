​Отметят 90-летие Первого тюркологического съезда

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Первого тюркологического съезда.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в 2016 году исполняется 90 лет со дня проведения в городе Баку Первого тюркологического съезда.

Тюркологический съезд является одним из заслуживающих внимание событий, заложивших основу нового этапа в культурной интеграции тюркских народов. На съезде были приняты представляющие большое перспективное значение решения по проблемам, ставшим объектом основательного обсуждения, разработаны научно-методические принципы перехода на новый алфавит с латинской графикой. Именно в Азербайджане, первом среди тюркоязычных республик, началось массовое применение данного алфавита, что явилось результатом активной борьбы за реформу алфавита, которую прогрессивная интеллигенция вела здесь еще с XIX века. Однако спустя некоторое время советская система управления различными способами предотвратила последовательную реализацию всего этого.

Ближе к концу ХХ столетия с восстановлением Азербайджанской Республикой своей государственной независимости окончательно был закреплен статус азербайджанского языка как официального государственного языка и появилась благоприятная почва для успешного осуществления в современных условиях рекомендаций, выдвинутых в свое время Тюркологическим съездом. После третьего изменения в течение одного века был осуществлен переход к новому алфавиту с латинской графикой и предприняты важные шаги, направленные на решение судьбоносных вопросов общественно-политической жизни страны, истории письменной культуры народа.

Прошедший после съезда период ознаменован формированием новых концепций в области исследований по тюркологии, признанием Азербайджана как одного из влиятельных центров тюркологических исследований и созданием научно-теоретической основы культурно-духовного единства тюркских народов. Достигнутые успехи одновременно являются выражением почтения к памяти внесших вклад в организацию съезда выдающихся ученых, ставших жертвой тоталитарного режима.

Данным распоряжением Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Первого тюркологического съезда.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.