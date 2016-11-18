Отметят 120-летний юбилей выдающегося государственного деятеля и деятеля науки Азиза Алиева

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О проведении 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля и деятеля науки Азербайджана Азиза Алиева".

Как сообщает Report, в документе говорится, 1 января 2017 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля и деятеля науки Азербайджана Азиза Мамедкерим оглу Алиева.

Работая на различных ответственных должностях, Азиз Алиев осуществлял плодотворную деятельность в области усовершенствования государственного управления, внес достойный вклад в формирование системы здравоохранения и медицинского образования в республике. Работа, проводимая им в годы Второй Мировой войны, имеет важное военно-политическое значение. Укрепление дружественных и братских связей между народами Азербайджана и Дагестана тесно связано с именем Азиза Алиева.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения на высоком уровне 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля и деятеля науки Азиза Алиева с учетом его больших заслуг перед азербайджанским народом министерству здравоохранения Азербайджанской Республики, министерству образования Азербайджанской Республики и министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летнему юбилею Азиза Алиева.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.