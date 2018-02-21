Отметят 110-летие академика Мусы Алиева

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Мусы Алиева.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в апреле 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения видного азербайджанского ученого и известного общественного деятеля, академика Мусы Мирза оглу Алиева.

Муса Алиев, внесший своими фундаментальными исследованиями достойный вклад в развитие геологической науки в Азербайджане, одновременно осуществлял заслуживающую одобрения деятельность как большой организатор науки, будучи президентом Академии наук, добился важных успехов в области формирования интеллектуального потенциала и организации наиболее перспективных отраслей науки в республике.

В целях обеспечения проведения 110-й годовщины со дня рождения академика Мусы Алиева, которому принадлежат особые заслуги в повышении научного потенциала страны и превращении его в национальное достояние, Национальной Академии Наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 110-летием академика Мусы Алиева.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.