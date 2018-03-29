Отметят 110-летие академика Ахада Ягубова

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Ахада Ягубова.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в мае 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения видного азербайджанского ученого, дважды лауреата Государственной премии СССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Академии наук Азербайджана Ахада Алекбер оглу Ягубова.

Автор ценных исследований по нефтегазовой геологии и вулканологии, академик Ахад Ягубов прославился как организатор комплексного изучения грязевых вулканов Азербайджана, руководил составлением их первого атласа и карт. С именем ученого связана разведка многих нефтяных месторождений Каспийского моря.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 110-летней годовщины со дня рождения академика Ахада Ягубова, который внес важный вклад в развитие геологической науки в стране и которому принадлежат достойные одобрения заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 110-летием академика Ахада Ягубова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.