​Отменен приемный экзамен в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) отменил выпускные экзамены, назначенные на 5, 12 и 19 апреля 2020 года, а также экзамен по приему в резидентуру (19 апреля), изменено время приема документов в ссузы.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 5, 12 и 19 апреля планировалось провести выпускной экзамен в 11 классах средних общеобразовательных школ, 19 апреля – экзамены по приему в резидентуру, а 16 марта и 14 апреля – приступить к приему документов в вузы и в колледжи ни основе полного (11 классов) образования.

Время выпускных экзаменов для 11 классов, а также экзаменов, которые должны были состояться 9, 15 и 29 марта, будут уточнены в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики, общественность будет проинформирована.

Прием документов в вузы и в ссузы на основе полного (11 классов) образования планируется провести 30 марта – 287 апреля.

На портале Otk.az можно сдать пробные экзамены по всем направлениям.