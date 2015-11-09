Президент Ильхам Алиев выступил на общем собрании НАНА - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Прошло общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), посвященное 70-летию академии.

Как сообщает Report, присутствующий здесь президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью.

Затем выступили президент НАНА академик Акиф Ализаде, лауреат Нобелевской премии, профессор Джордж Фицджеральд Смут, директор Института ядерных исследований Дубны академик Виктор Матвеев.

***12:01

Отмечается 70-летний юбилей Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, мероприятие организовано в основном здании академии.

На юбилее принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Здесь также присутствуют официальные представители государства и правительства, академики, общественно-политические деятели и ректоры университетов.

Напомним, что Академия наук Азербайджана была создана 23 января 1945 года решением Совета народных комиссаров СССР. В то время в академии действовали 4 отдела, 16 научно-исследовательских институтов, отдел научных исследований, 3 музея, центральная научная библиотека, научные базы в Нахчыване, Гяндже, Ханкенди и Губе.

В тот же год были избраны 15 действительных членов НАНА.

На первом общем заседании действительных членов академии 31 марта 1945 года президентом Академии наук был избран Мирасадулла Миркасимов. В последующие годы президентами академии были Юсиф Мамедалиев (1947-1950, 1958-1961), Муса Алиев (1950–1958), Захид Халилов (1961-1967), Рустам Исмаилов (1967-1970), Гасан Абдуллаев (1970-1983), Эльдар Салаев (1983–1997), Фарамаз Максудов (1997-2000), Махмуд Керимов (2001-2013).

С 2013 года НАНА возглавляет Акиф Ализаде.

В настоящее время в НАНА насчитывается около 10 тыс. сотрудников, в том числе 4939 научных работников, 664 докторов наук, 2026 докторов философии. В академии 67 действительных членов и 115 членов-корреспондентов.