Отложены собеседования по приему в первый класс, намеченные в апреле с целью оценки устно-речевых навыков ребенка по сектору, где преподавание ведется не на родном языке.

Как сообщили Report в Министерстве образования, о дате и правилах проведения собеседования родителям будет сообщено посредством СМС-уведомления. В то же время эти сведения будут отражены в личном кабинете.

Отметим, что прием первоклашек в 2020-2021 учебном году ведется электронно посредством системы www.mektebeqebul.edu.az. Процесс электронной регистрации в первый класс начался 10 марта.