Отложен прием документов в высшие и средние специальные учебные заведения

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) отложил прием документов в высшие и средние специальные учебные заведения, который должен был состояться 30 марта – 27 апреля, а также все мероприятия, запланированные на апрель.

Как сообщили Report в ГЭЦ, новые даты приема документов в высшие и средние специальные учебные заведения, отложенных ранее выпускных (вступительных) экзаменов для 11-классников, а также экзаменов, которые должны были состояться 9, 15 и 29 марта, будут определены в соответствии с решениями оперативного штаба при Кабмине.