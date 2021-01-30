Открытие университетов может быть отложено

Ожидаемое 15 февраля открытие высших учебных заведений в Азербайджане может быть отложено.

Ожидаемое 15 февраля открытие высших учебных заведений в Азербайджане может быть отложено.

По данным Report, это связано с предотвращением распространения нового штамма коронавирусной инфекции в стране.

По некоторым данным, в настоящее время соответствующими структурами ведутся обсуждения и анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация.

После обсуждений 10 февраля будет принято окончательное решение об открытии высших учебных заведений.

Отметим, что новый штамм коронавируса стремительно распространяется во многих странах.