В Азербайджане открыта подача электронных документов для приёма на работу учителей

С сегодняшнего дня открыта подаче электронных документов для приёма на работу учителей в учреждения общего среднего образования, входящие в систему Министерства образования.

Как передаёт Report со ссылкой на министерство, для того чтобы принять участие в процессе, который продлится до 3 июля, кандидатам необходимо пройти регистрацию на сайте miq.edu.az.

В конкурсе могут принять участие граждане Азербайджана или лица с разрешением на постоянное жительство, окончившие средние специальные или высшие учебные заведения страны по педагогическим специальностям и получившие документ об образовании (диплом) государственного образца или же свидетельство об образовании за рубежом, признанное в стране.