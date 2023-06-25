Открыта экзопланета класса мини-нептун

Международная группа астрономов сообщает об открытии новой экзопланеты класса мини-нептун, вращающейся вокруг близкой к Солнцу звезде.

Международная группа астрономов сообщает об открытии новой экзопланеты класса мини-нептун, вращающейся вокруг близкой к Солнцу звезде.

Как передает Report, об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

TOI-2018 b был открыт транзитным методом с помощью космического аппарата TESS. Сигнал был идентифицирован на кривой блеска бедного металлами красного карлика TOI-2018 (также известного как BD+29 2654), который находится в 91,4 светового года от Земли. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими наблюдениями.

TOI-2018 b имеет радиус около 2,27 земного радиуса и массу около 9,2 земной массы, что указывает на наличие скалистого ядра ​​с водородно-гелиевой оболочкой или смесь льда и горных пород. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 7,44 дня, а ее равновесная температура оценивается в 652 кельвинов.

Ученые также обнаружили еще один объект вокруг TOI-2018, который может быть экзопланетой. Он примерно на 50 процентов больше Земли, а его масса оценивается не более чем в 3,6 массы Земли. Для подтверждения планетарного статуса этого объекта необходимы дальнейшие исследования.