Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда

Открыт прием заявок на получение стипендий, предоставляемых Международным Вышеградским фондом.

Открыт прием заявок на получение стипендий, предоставляемых Международным Вышеградским фондом.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Чехии в Азербайджане.

Подходящие кандидаты из Азербайджана также могут подать заявку на получение этой стипендии.

Крайний срок подачи – до 15 марта 2022 года.

Visegrad Scholarship Program – стипендиальная программа Вышеградского фонда, основанного странами Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии). Программа предназначена для студентов из стран Вишеградской группы, а также стран Западных Балкан и Восточного партнерства.

Финансирование выделяется на программы магистратуры и докторантуры. Студент может выбирать любой из 190 университетов Чехии, Словакии, Польши или Венгрии.