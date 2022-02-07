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Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда

Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда Открыт прием заявок на получение стипендий, предоставляемых Международным Вышеградским фондом.
Наука и образование
7 февраля 2022 г. 17:13
Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда

Открыт прием заявок на получение стипендий, предоставляемых Международным Вышеградским фондом.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Чехии в Азербайджане.

Подходящие кандидаты из Азербайджана также могут подать заявку на получение этой стипендии.

Крайний срок подачи – до 15 марта 2022 года.

Visegrad Scholarship Program – стипендиальная программа Вышеградского фонда, основанного странами Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии). Программа предназначена для студентов из стран Вишеградской группы, а также стран Западных Балкан и Восточного партнерства.

Финансирование выделяется на программы магистратуры и докторантуры. Студент может выбирать любой из 190 университетов Чехии, Словакии, Польши или Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке Vışeqrad Fondunun təqaüdləri üçün ərizə qəbuluna başlanıb
Версия на английском языке Visegrad Fund accepting scholarship applications

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