Открыт прием заявок на получение стипендий Вышеградского фонда

Открыт прием заявок на получение стипендий, предоставляемых Международным Вышеградским фондом.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Чехии в Азербайджане.
Подходящие кандидаты из Азербайджана также могут подать заявку на получение этой стипендии.
Крайний срок подачи – до 15 марта 2022 года.
Visegrad Scholarship Program – стипендиальная программа Вышеградского фонда, основанного странами Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии). Программа предназначена для студентов из стран Вишеградской группы, а также стран Западных Балкан и Восточного партнерства.
Финансирование выделяется на программы магистратуры и докторантуры. Студент может выбирать любой из 190 университетов Чехии, Словакии, Польши или Венгрии.