Отклонены 64 обращения на признание дипломов зарубежных вузов

Агентство по обеспечению качества в образовании опубликовало статистику обращений на признание дипломов зарубежных вузов за июнь.

Агентство по обеспечению качества в образовании опубликовало статистику обращений на признание дипломов зарубежных вузов за июнь.

Как сообщили Report в агентстве, признаны дипломы 144 из 208 заявителей, им были представлены соответствующие сертификаты, 64 обращения были отклонены.

Было отмечено, что 33 обращения отклонены по причине неудовлетворительного уровня знаний по языку обучения, 27 - по причине недостаточного периода нахождения на территории страны обучения, 2 - по причине получения образования в нетрадиционной форме, 2 - по другим причинам.

В июне поступило 77 обращений от выпускников вузов Российской Федерации, 62 - Украины, 37 - Турецкой Республики, 8 - Грузии, 5 - Великобритании, 19 - из других стран.