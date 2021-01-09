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Освобождены от должности директор и замдиректора Института физики

Освобождены от должности директор и замдиректора Института физики Руководство Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) освобождено от занимаемой должности.
Наука и образование
9 января 2021 г. 03:46
Освобождены от должности директор и замдиректора Института физики

Руководство Института физики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) освобождено от занимаемой должности.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании НАНА 8 января.

На заседании было отмечено, что в деятельности Института физики выявили нарушения при вручении премий, неуплату командировочных расходов в соответствии с законодательством, незаконную и необоснованную выплату средств, выделенных из государственного бюджета, другим организациям, необоснованное списание лишних средств из бюджета, грубое нарушение требований трудового законодательства о кадровой деятельности, незаконные и необоснованные приказы, незаконное ведение делопроизводства, а также грубые нарушения трудовой и исполнительной дисциплины.

В соответствии с решением уволены директор института, академик Назим Мамедов, заместитель директора по научной работе, академик Джавад Абдинов, главный бухгалтер института Ирада Гулубекова и начальник отдела кадров Парвана Искендерова.

Также академик Назим Мамедов освобожден от должности координатора Республики Азербайджан в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия, в связи с этим будет совершено обращение в соответствующее госведомство.

Кроме того, ряд сотрудников института подверглись дисциплинарному взысканию за недостатки в работе.

Академик Адиль Гарибов временно назначен директором Института физики.

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Версия на азербайджанском языке Fizika İnstitutunun direktoru, müavini və bir neçə əməkdaşı işdən çıxarıldı

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