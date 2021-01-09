Освобождены от должности директор и замдиректора Института физики

Руководство Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) освобождено от занимаемой должности.

Руководство Института физики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) освобождено от занимаемой должности.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании НАНА 8 января.

На заседании было отмечено, что в деятельности Института физики выявили нарушения при вручении премий, неуплату командировочных расходов в соответствии с законодательством, незаконную и необоснованную выплату средств, выделенных из государственного бюджета, другим организациям, необоснованное списание лишних средств из бюджета, грубое нарушение требований трудового законодательства о кадровой деятельности, незаконные и необоснованные приказы, незаконное ведение делопроизводства, а также грубые нарушения трудовой и исполнительной дисциплины.

В соответствии с решением уволены директор института, академик Назим Мамедов, заместитель директора по научной работе, академик Джавад Абдинов, главный бухгалтер института Ирада Гулубекова и начальник отдела кадров Парвана Искендерова.

Также академик Назим Мамедов освобожден от должности координатора Республики Азербайджан в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия, в связи с этим будет совершено обращение в соответствующее госведомство.

Кроме того, ряд сотрудников института подверглись дисциплинарному взысканию за недостатки в работе.

Академик Адиль Гарибов временно назначен директором Института физики.