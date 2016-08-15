​Остались вакантными 2 585 мест, выделенных магистратуре азербайджанских вузов и НАНА

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты конкурса на вакансии в магистратуру вузов Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report из Государственной комиссии по приему студентов, для участия в конкурсе на 2 890 плановых мест в магистратуру обратились 650 бакалавров. В результате конкурса 305 человек были зачислены в магистратуру.

Поступившие на оставшиеся вакантными плановые места магистратуры вузов с 16-го по 25-ое августа должны пройти регистрацию, представив документы в зачисленные высшие учебные заведения.

Не прохождение бакалавром регистрации за указанный отрезок времени будет расцениваться как отказ от размещения и приказ о его зачислении не будет отправлен в вуз.

Отметим, что бакалавры могут узнать о результатах, также отправив рабочие номера на короткий номер 7727.

Список зачисленных бакалавров и сформировавшиеся в результате конкурса проходные баллы будут опубликованы в 7-ом номере журнала "Магистр" от 16-го августа.